BYD Racco la piccola che osa La Cina sfida il Giappone sul terreno delle kei car
Al Japan Mobility Show 2025 la cinese BYD ha scelto di colpire al cuore dell’identità automobilistica giapponese: le kei car, le minuscole vetture urbane che da decenni incarnano la mobilità compatta e razionale del Sol Levante. Il colosso di Shenzhen ha infatti svelato la Racco, la sua prima microvettura elettrica destinata al Giappone, il cui debutto è previsto per l’estate 2026. È una mossa strategica e audace: dopo i timidi risultati ottenuti con modelli come Atto 3, Sealion 7 e Dolphin — appena 5.300 unità vendute dal 2023 — BYD ha capito che per conquistare il Giappone non basta esportare la formula cinese dell’auto elettrica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
