Al Japan Mobility Show 2025 la cinese BYD ha scelto di colpire al cuore dell’identità automobilistica giapponese: le kei car, le minuscole vetture urbane che da decenni incarnano la mobilità compatta e razionale del Sol Levante. Il colosso di Shenzhen ha infatti svelato la Racco, la sua prima microvettura elettrica destinata al Giappone, il cui debutto è previsto per l’estate 2026. È una mossa strategica e audace: dopo i timidi risultati ottenuti con modelli come Atto 3, Sealion 7 e Dolphin — appena 5.300 unità vendute dal 2023 — BYD ha capito che per conquistare il Giappone non basta esportare la formula cinese dell’auto elettrica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - BYD Racco, la piccola che osa. La Cina sfida il Giappone sul terreno delle kei car