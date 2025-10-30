Bus navetta in fiamme nel parcheggio dell' aeroporto scatta il piano emergenza sicurezza

Paura ieri sera all'aeroporto di Ciampino. Un autobus navetta ha preso fuoco mentre era fermo negli stalli esterni del parcheggio del Giovanni Battista Pastine. Le fiamme hanno preso forza rapidamente richiedendo l'attuazione del piano emergenza sicurezza. Allontanate le persone che si trovavano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

