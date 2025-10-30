Bus contro auto frontale tremendo Tragedia in Italia | impatto devastante
Tragedia sulle strade italiane. Nel primo pomeriggio di giovedì 30 ottobre 2025 un frontale tra un’auto e un autobus è costato la vita a una donna. L’impatto è avvenuto attorno alle 14, in una zona di scorrimento del traffico extraurbano, e ha immediatamente paralizzato la viabilità locale. Secondo le prime informazioni raccolte, nessuno tra i passeggeri del mezzo pubblico avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 con ambulanza, auto medica ed elisoccorso, mentre Vigili del fuoco e Polizia stradale hanno messo in sicurezza l’area e gestito la circolazione, deviando i veicoli e delimitando il tratto interessato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
