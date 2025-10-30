Burnley–Arsenal preview | probabili formazioni chiavi tattiche e pronostico

Turf Moor torna a riempirsi per una sfida dal sapore opposto: il Burnley cerca punti pesantissimi per la corsa salvezza, l’ Arsenal vuole continuità per restare agganciato alla vetta. Duello tra l’energia verticale di Kompany e il possesso strutturato di Arteta. Stato di forma (in breve). Burnley: identità coraggiosa, ma sofferenza nelle transizioni difensive e sui palloni laterali. In casa crea, spesso concede.. Arsenal: fase di non possesso solida, grande qualità tra le linee con Ødegaard e attacchi costanti sul lato di Saka.. Le chiavi della partita. Pressing e prime uscite: i padroni di casa proveranno a disturbare la costruzione bassa di Raya–Saliba–Gabriel; i Gunners rispondono con rotazioni codificate (Rice in appoggio, Zinchenko che stringe). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Burnley–Arsenal preview: probabili formazioni, chiavi tattiche e pronostico

Altre letture consigliate

Wasanni 12 a Jere Erling Haaland yana zura kwallo vs Brighton vs Finland vs Moldova vs Man Utd vs Napoli vs Arsenal vs Burnley vs Monaco vs Brentford vs Israel vs Everton vs Villarreal Za,a iya cewaBabu Mai iya d - facebook.com Vai su Facebook

Probabili formazioni Napoli Sporting Lisbona/ Emergenza in difesa! (Champions League, 1 ottobre 2025) - Per quanto riguarda le quote, che leggiamo con le probabili formazioni Napoli Sporting Lisbona, abbiamo la Snai a dirci dei partenopei che sono favoriti, grazie ad un valore corrispondente a 1,83 ... Da ilsussidiario.net

Probabili formazioni Villarreal Juventus/ Quote: Tudor perde i pezzi! (Champions League, 1 ottobre 2025) - Un pareggio che per come è arrivato, utilizzando le parole di Alex Del Piero, è più una vittoria, ma il dato non mente e ci dice che la Juventus ha pareggiato le ultime tre partite disputate, dunque ... Da ilsussidiario.net

Napoli-Sporting, le probabili formazioni della partita di Champions - Prima in casa in Champions, per il Napoli, impegnato mercoledì contro lo Sporting (diretta su Sky Sport Uno- Secondo sport.sky.it