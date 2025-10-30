Burnley–Arsenal preview | probabili formazioni chiavi tattiche e pronostico

30 ott 2025

Turf Moor torna a riempirsi per una sfida dal sapore opposto: il Burnley cerca punti pesantissimi per la corsa salvezza, l’ Arsenal vuole continuità per restare agganciato alla vetta. Duello tra l’energia verticale di Kompany e il possesso strutturato di Arteta. Stato di forma (in breve). Burnley: identità coraggiosa, ma sofferenza nelle transizioni difensive e sui palloni laterali. In casa crea, spesso concede.. Arsenal: fase di non possesso solida, grande qualità tra le linee con Ødegaard e attacchi costanti sul lato di Saka.. Le chiavi della partita. Pressing e prime uscite: i padroni di casa proveranno a disturbare la costruzione bassa di Raya–Saliba–Gabriel; i Gunners rispondono con rotazioni codificate (Rice in appoggio, Zinchenko che stringe). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

