Burioni lascia i social | Stanco degli insulti e dell’IA Il commento di Bassetti

Roberto Burioni lascia i social network, il celebre immunologo e virologo con un lungo post su Facebook ha confermato l’abbandono delle piattaforme. Nel suo post, Burioni ha spiegato le motivazioni della sua scelta radicale. “ Dieci anni fa, mentre ero a La Jolla a insegnare insieme alla mia famiglia, cominciava la mia avventura sui social, con dei post su Facebook riguardanti i vaccini dell’infanzia e si apriva una parte della mia vita che, da professore ordinario del San Raffaele, non potevo certo immaginare. Dopo dieci anni il mondo è cambiato, è arrivata e fortunatamente passata una pandemia, la scienza ha fatto passi da gigante, ma anche l’ignoranza non è rimasta ferma (basta guardare chi è il ministro della Sanità negli Usa). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Burioni lascia i social: “Stanco degli insulti e dell’IA”. Il commento di Bassetti

