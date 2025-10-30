Burioni lascia i social | Dopo 10 anni tempo di evolvere clima non più costruttivo
(Adnkronos) – Alle minacce dice di essere "abituato" il virologo Roberto Burioni, pioniere della comunicazione anti-fake news su Facebook, dopo un decennio trascorso a divulgare via social la medicina basata sull'evidenza e a rispondere con dati e studi a dubbi e paure sui vaccini, come agli attacchi a volte personali e sopra le righe dei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
"Stanco di essere sputacchiera", Burioni lascia social e 'trasloca' su Substack - X Vai su X
Burioni lascia i social e Bill Gates rivede il giudizio sull’allarmismo climatico - facebook.com Vai su Facebook
Burioni lascia i social: "Dopo 10 anni tempo di evolvere, clima non più costruttivo" - Il virologo trasloca su Substack: "Alle minacce sono abituato, mi mandarono la foto di un proiettile dicendo che era per mia figlia" Alle minacce dice di essere "abituato" il virologo Roberto Burioni, ... Segnala adnkronos.com
Roberto Burioni lascia tutti i social: “Usato come sputacchiera. Ora cambio” - Il virologo Roberto Burioni, classe 1962, è diventato una delle voci più ascoltate nel Paese nel mondo della divulgazione scientifica ... Secondo fanpage.it
Burioni lascia i social, 'stanco di insulti, vado su Substack' - "Dieci anni fa, mentre ero a La Jolla a insegnare insieme alla mia famiglia, cominciava la mia avventura sui social, con dei post su Facebook riguardanti i vaccini dell'infanzia e si apriva una parte ... Scrive ansa.it