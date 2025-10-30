Buongiorno il Napoli ha deciso di prolungare il contratto per il sesto anno di contratto Moretto

Il Napoli ha esercitato l’opzione per il sesto anno di contratto di Alessandro Buongiorno; da questa estate entrerà in vigore anche una clausola rescissoria. Scatta il rinnovo di Buongiorno. Matteo Moretto ha rivelato sul canale YouTube di Fabrizio Romano: «C’è una notizia da raccontare, o meglio da raccontarvi, per quanto riguarda il difensore italiano classe ’99 Alessandro Buongiorno. Negli ultimi giorni il Napoli ha infatti attivato il sesto anno presente all’interno del contratto del giocatore. Quando Buongiorno ha firmato con il club azzurro, aveva sottoscritto un accordo di cinque anni, ma la società partenopea ha deciso di prolungarlo esercitando l’opzione per un sesto anno di contratto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Buongiorno, il Napoli ha deciso di prolungare il contratto per il sesto anno di contratto (Moretto)

Buongiorno, il Napoli ha deciso di prolungare il contratto per il sesto anno di contratto (Moretto) - Il Napoli attiva il sesto anno di contratto di Alessandro Buongiorno, che avrà anche una clausola rescissoria da questa estate.

Iezzo: "Ormai è deciso, Milinkovic Savic ha le chiavi della porta del Napoli" - Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: “Oggi Milinkovic Savic ha le chiavi della porta del Napoli, ormai è. Riporta tuttomercatoweb.com

Conte ha deciso: nessuna rivoluzione, ma tre cambi rispetto al Genoa - Il Napoli ritrova Politano e Buongiorno, convocati per Torino, ma dovrà fare a meno di Lobotka e Rrahmani. Da tuttonapoli.net