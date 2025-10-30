Buona notte dolce principe Si è spento Diego Sepe

Si è spento a 51 anni l'attore di cinema e teatro Diego Sepe. La notizia è stata data dal fratello dell'artista napoletano: “Buona notte, dolce principe, e canti e voli d’angeli ti accompagnino al tuo riposo. Ciao Diego, fratellino mio bellissimo”.Sepe ha preso parte nella sua lunga carriera a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Diego Sepe è morto, il "dolce principe" napoletano aveva 51 anni: «Sei andato via troppo presto» - La notizia è stata diffusa dal fratello dell’artista attraverso un commovente post su Facebook: ... Segnala msn.com

È morto l'attore Diego Sepe, aveva recitato in «Duse» e «Martin Eden» - La notizia è stata data dal fratello dell'artista napoletano, tramite un post condiviso su Facebook: «Buona notte, ... Riporta msn.com