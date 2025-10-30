Buon compleanno Leo Sanfelice Linus Piero Gros Ivanka Trump…

Buon compleanno Leo Sanfelice, Linus, Piero Gros, Claudia Berardicurti, Claude Lelouch, Lamberto Boranga, Olga d’Antona, Mario Beretta, Gianni Melilla, Giuseppe Cossiga, Riccardo Gallo, Francesca La Marca, Ivanka Trump, Marco di Maio, Julian Uccello, Federico Tontodonati, Luca Spirito, Karoline Pichler. Oggi 30 ottobre compiono gli anni: Claudia Berardicurti, giornalista; Lamberto Caimi, direttore della fotografia; Leo Sanfelice, pianista, cantante, compositore; Luciano Tovoli, direttore della fotografia; Claude Lelouch, regista, sceneggiatore, produttore; Umberto Corsi, politico; Gino Rigoldi, presbitero; Lorenzo Baraldi, scenografo, costumista, produttore cinema; Michele Rak, critico letterario, storico, scrittore; Antonino Mirone, politico, avvocato; Lamberto Boranga, calciatore, atleta; Roberto Scheda, politico, avvocato; Giancarlo Polidori, ex ciclista; Bruno Arrigoni, allenatore pallacanestro, dirigente; Olga d’Antona, politica; Antonio Moresco, scrittore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Leo Sanfelice, Linus, Piero Gros, Ivanka Trump…

