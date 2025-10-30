Bundu fuori dal consiglio regionale ma Toscana Rossa ricorre al Tar
Firenze, 30 ottobre 2025 – Antonella Bundu fuori dal consiglio regionale, ma Toscana Rossa si rivolgerà al Tar, come ha già annunciato l'ex candidata governatrice. Toscana: la Regione e la toto-giunta, coperta corta. Otto posti da assessore, gli aspiranti sono il doppio Ancora non è chiaro, però, quale sarà la forma di ricorso: impugnare la proclamazione discutendo solo il merito della contesa (i voti espressi solo sul nome della candidata governatrice da aggiungere a quelli della lista), oppure chiedere anche la sospensiva della proclamazione?. Da Toscana Rossa non si sbilanciano, ma si stanno valutando tutte le strade, politiche, prima di tutto, ma anche legali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
