Bundu fuori dal consiglio regionale | 72mila persone senza rappresentanza

Antonella Bundu è fuori dal consiglio regionale. A nulla sono valse le memorie presentate alla Corte d'Appello, che oggi ha proclamato ufficialmente i 40 eletti al consiglio regionale. Bundu, appunto, non c'è, complice una legge elettorale regionale toscana - da più parti criticate - che lascia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it