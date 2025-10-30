Bundu fuori dal consiglio regionale | 72mila persone senza rappresentanza

Firenzetoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonella Bundu è fuori dal consiglio regionale. A nulla sono valse le memorie presentate alla Corte d'Appello, che oggi ha proclamato ufficialmente i 40 eletti al consiglio regionale. Bundu, appunto, non c'è, complice una legge elettorale regionale toscana - da più parti criticate - che lascia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bundu fuori consiglio regionaleToscana Rossa esclusa dal Consiglio regionale, Bundu annuncia ricorso al Tar - Toscana Rossa annuncia il ricorso al Tar dopo l'esclusione dal Consiglio regionale toscano, confermata dalla proclamazione ufficiale degli eletti. Si legge su gonews.it

bundu fuori consiglio regionaleTotogiunta, ricorso Bundu e seggi a rischio in Consiglio: dubbi e sorprese nel giorno della proclamazione di Giani presidente della Toscana - Il tema più caldo del totogiunta resta l’assessore alla Sanità dove da giorni circola l’ipotesi di ricorrere a un profilo tecnico per interrompere il muro contro muro. corrierefiorentino.corriere.it scrive

bundu fuori consiglio regionaleRegionali, ricorso Bundu contro la mancata elezione - FIRENZE: Fuori dal Consiglio regionale per un soffio, la candidata presidente di Toscana Rossa si è rivolta all'ufficio elettorale. Segnala toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Bundu Fuori Consiglio Regionale