Bundu fuori dal consiglio regionale | 72mila persone senza rappresentanza
Antonella Bundu è fuori dal consiglio regionale. A nulla sono valse le memorie presentate alla Corte d'Appello, che oggi ha proclamato ufficialmente i 40 eletti al consiglio regionale. Bundu, appunto, non c'è, complice una legge elettorale regionale toscana - da più parti criticate - che lascia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il caso Bundu: supera il 5%, la lista no. La candidata rossa resta fuori - X Vai su X
Toscana Rossa fuori dal Consiglio. Bundu: “Faremo ricorso, tanti hanno votato solo il mio nome e non la lista” Leggi l'articolo e ascolta l'intervista di Riccardo Pinzauti ad Antonella Bundu https://www.novaradio.info/2025/10/14/tosc - facebook.com Vai su Facebook
Toscana Rossa esclusa dal Consiglio regionale, Bundu annuncia ricorso al Tar - Toscana Rossa annuncia il ricorso al Tar dopo l'esclusione dal Consiglio regionale toscano, confermata dalla proclamazione ufficiale degli eletti. Si legge su gonews.it
Totogiunta, ricorso Bundu e seggi a rischio in Consiglio: dubbi e sorprese nel giorno della proclamazione di Giani presidente della Toscana - Il tema più caldo del totogiunta resta l’assessore alla Sanità dove da giorni circola l’ipotesi di ricorrere a un profilo tecnico per interrompere il muro contro muro. corrierefiorentino.corriere.it scrive
Regionali, ricorso Bundu contro la mancata elezione - FIRENZE: Fuori dal Consiglio regionale per un soffio, la candidata presidente di Toscana Rossa si è rivolta all'ufficio elettorale. Segnala toscanamedianews.it