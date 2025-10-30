Bulli maranza e spaccio | altro caso Botte ai militari arrestato a 17 anni
Colpisce il carabiniere con un pugno e tenta la fuga. Arrestato minorenne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il fatto è accaduto nel weekend al parco Pareschi, quando una pattuglia del Radiomobile è intervenuta per effettuare un controllo dopo la segnalazione arrivata al 112 per la presenza di un gruppo di giovani con un atteggiamento ritenuto sospetto. I militari hanno subito notato a terra, tra le panchine, uno spinello e per questo hanno chiesto a tutti i ragazzi le generalità. A quel punto, però, uno di loro, identificato in un 17enne ferrarese, ha iniziato ad inveire contro le divise tentando la fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
