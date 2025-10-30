Buffon, ex portiere della Juve e attuale capo delegazione dell’Italia, ha parlato così nel programma This is me di Canale 5. Ospite del programma di Canale 5, This is me, Gianluigi Buffon ha riavvolto il nastro della sua carriera. Queste le parole dell’ex portiere bianconero. DEBUTTO IN SERIE A DI SUO FIGLIO – «Si è permesso di anticiparmi di una settimana». FAMIGLIA – « Nasco in una famiglia di grandi sportivi. La nostra è stata una famiglia molto unita. Noi ci sentiamo molto sfacciati, pensiamo che alla fine sappiamo badare a noi stessi. Invece i figli li vediamo sempre più fragili e quindi abbiamo paura che possa accadere a loro qualcosa di brutto». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Buffon rivela: «Se non mi fossi fatto male avrei giocato fino a 60 anni…Ogni volta che incontravo Maldini mi diceva questa cosa»