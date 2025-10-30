Buffon | Non avrei smesso mai di giocare colpa di Maldini Con la Nazionale…

Le parole dell'ex portiere bianconero e della Nazionale italiano a This is Me che ne ha celebrato il successo. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Buffon: “Non avrei smesso mai di giocare, colpa di Maldini. Con la Nazionale…”

Leggi anche questi approfondimenti

Gigi chose his favourite moment: his Serie A debut or winning the World Cup 2006? #Gigibuffon #Buffon #portieri #goalkeeper #worldcup #sériea - facebook.com Vai su Facebook

Buffon, le parole sull’esordio del figlio Louis Thomas in Serie A - L’ex portiere Gigi Buffon ha condiviso a “This Is Me” l’emozione di vedere il figlio Louis Thomas in Serie A: tanto l’orgoglio nel sapere che sta ripercorrendo le sue orme ... Da 105.net

Gigi Buffon: «Se non mi fossi fatto male, avrei giocato fino a 60 anni. Mio figlio? Volevo facesse il portiere, è stato bravo a dirmi di no» - Dal profondo legame con la famiglia ai primi guantoni, fino alla passione per il calcio trasmessa al figlio, ... Si legge su msn.com

Buffon: «Per "colpa" di Maldini non volevo smettere di giocare. Mio figlio mi ha battuto» - Gigi Buffon scherza sulla carriera del figlio Louis Thomas Buffon durante la puntata di This is me stasera in ... Come scrive msn.com