Bufera Napoli-Inter non è ancora finita | Conte va deferito | ESCLUSIVO

Calciomercato.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte nel mirino dopo Napoli-Inter e le dichiarazioni post Lecce-Napoli: il commento in ESCLUSIVA Hanno fatto parecchio rumore e continuano a far discutere le dichiarazioni di Antonio Conte post Lecce-Napoli. Il tecnico azzurro è tornato sulle parole di Marotta. Antonio Conte deve ricambiare il Napoli (ANSA) Calciomercato.it A “Inter Zone”, sul  canale Youtube di Calciomercato.it, ne abbiamo parlato con Lapo De Carlo: “Conte si smentisce da solo, c’è un fortino che difende Antonio Conte. Quello che ha detto va molto al di là, Conte si prese la diffida. Ho chiesto che Conte venga deferito ” “Conte è infantile, ha capito che in Italia vince chi è più prepotente – ha aggiunto De Carlo – Conte è un Mourinho senza senso dell’umorismo”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

bufera napoli inter non 232 ancora finita conte va deferito esclusivo

© Calciomercato.it - Bufera Napoli-Inter, non è ancora finita: “Conte va deferito” | ESCLUSIVO

Scopri altri approfondimenti

bufera napoli inter 232Napoli-Inter, bufera sul rigore Di Lorenzo-Mkhitaryan. La sentenza di Cesari - Ai microfoni di Pressing l'ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato il rigore dubbio concesso al Napoli contro l'Inter. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bufera Napoli Inter 232