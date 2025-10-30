Bufera Napoli-Inter non è ancora finita | Conte va deferito | ESCLUSIVO
Conte nel mirino dopo Napoli-Inter e le dichiarazioni post Lecce-Napoli: il commento in ESCLUSIVA Hanno fatto parecchio rumore e continuano a far discutere le dichiarazioni di Antonio Conte post Lecce-Napoli. Il tecnico azzurro è tornato sulle parole di Marotta. Antonio Conte deve ricambiare il Napoli (ANSA) Calciomercato.it A “Inter Zone”, sul canale Youtube di Calciomercato.it, ne abbiamo parlato con Lapo De Carlo: “Conte si smentisce da solo, c’è un fortino che difende Antonio Conte. Quello che ha detto va molto al di là, Conte si prese la diffida. Ho chiesto che Conte venga deferito ” “Conte è infantile, ha capito che in Italia vince chi è più prepotente – ha aggiunto De Carlo – Conte è un Mourinho senza senso dell’umorismo”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
