Buck Rogers il film parte sul serio e c' è uno sceneggiatore
Da cinque anni si erano perse le tracce del grande progetto cinematografico per Buck Rogers a cura della Legendary, ma ora sembra che le cose si muovano. È stato finalmente nominato il coraggioso sceneggiatore. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il nuovo adattamento del personaggio sarà targato Legendary Pictures. #Buck_Rogers #Zeb_Wells - facebook.com Vai su Facebook
Buck Rogers, il film parte sul serio e c'è uno sceneggiatore - Da cinque anni si erano perse le tracce del grande progetto cinematografico per Buck Rogers a cura della Legendary, ma ora sembra che le cose si muovano. Riporta comingsoon.it
Buck Rogers: Zeb Wells scriverà sceneggiatura nuovo film - Il personaggio è stato adattato diverse volte sul grande schermo, con una serie di 12 episodi cinematografici nel 1939 interpretati da Buster Crabbe, e in seguito al successo di Guerre Stellari, a una ... Come scrive lospaziobianco.it