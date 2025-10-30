Bucciantini si concentra sul bianconero | Spero che con Spalletti possa risollevarsi e concludere il suo lavoro di evoluzione

Bucciantini, l’opinionista analizza il jolly bianconero: si è perso in troppi ruoli dopo il City, ora l’ex CT può rilanciarlo anche a centrocampo. L’esonero di Igor Tudor e l’imminente, attesissimo arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus aprono scenari completamente nuovi. È un punto zero da cui ripartire, una chance per molti giocatori che, nella gestione precedente, sembravano aver smarrito la rotta. Tra questi, uno dei talenti più evidenti ma anche più confusi è Andrea Cambiaso. Il giornalista Marco Bucciantini, intervenuto a Sky Calcio Club, ha analizzato proprio la sua involuzione, lanciando un appello diretto al nuovo tecnico: è lui l’uomo giusto per completare la crescita del jolly bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

