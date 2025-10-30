Bucciantini e Fedele | Solo l’Inter può togliere lo Scudetto al Napoli il problema della squadra azzurra è in attacco

Bucciantini a Stile TV: “Solo l’Inter può togliere lo Scudetto al Napoli. E’ l’ansia da Champions che condiziona gli azzurri.”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista “Le squadre che sono in vetta hanno già perso tante partite tra campionato e Coppe, ma credo che Napoli e Inter siano le squadre più complete, attenzione però a Milan e Roma che sono due sfide serie. La Roma è molto forte da 12 mesi per cui è in uno stato di forza, non in uno stato di grazia. Detto questo, Napoli e Inter mi pare abbiano qualcosa in più, solo che il Napoli avrà la pesantezza della Champions e l’Inter dovrà confrontarsi con una guida nuova. 🔗 Leggi su Parlami.eu

