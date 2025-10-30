Brunello il visionario garbato - Il poster ufficiale del documentario di Giuseppe Tornatore su Cucinelli
In arrivo al cinema come evento speciale il 9, 10 e 11 dicembre per 01 Distribution, Brunello il visionario garbato è un documentario di Giuseppe Tornatore dedicato allo stilista Brunello Cucinelli. Vi presentiamo il poster ufficiale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il poster ufficiale di Brunello il visionario garbato, il nuovo film documentario diretto dal premio Oscar Giuseppe Tornatore - X Vai su X
È stato rilasciato oggi il poster ufficiale di #BrunelloIlVisionarioGarbato, il nuovo film documentario diretto dal premio #Oscar #GiuseppeTornatore, con le musiche del premio Oscar #NicolaPiovani. poster by Vertigo Il film documentario racconta la vita di #Brun - facebook.com Vai su Facebook
Brunello il Visionario Garbato - Brunello il Visionario Garbato, il film documentario diretto da Giuseppe Tornatore, racconta la vita e il percorso umano e professionale di Brunello Cucinelli, stilista e imprenditore italiano, ... Scrive comingsoon.it
Nuovo docufilm per Tornatore, Brunello il visionario garbato - Brunello il visionario garbato è il nuovo film documentario del regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, con le musiche del premio Oscar Nicola Piovani, e sarà distribuito in Italia da Rai Cinema / 01 ... Riporta ansa.it