Brunello il visionario garbato - Il poster ufficiale del documentario di Giuseppe Tornatore su Cucinelli

Comingsoon.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In arrivo al cinema come evento speciale il 9, 10 e 11 dicembre per 01 Distribution, Brunello il visionario garbato è un documentario di Giuseppe Tornatore dedicato allo stilista Brunello Cucinelli. Vi presentiamo il poster ufficiale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

