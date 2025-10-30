Brucia il rosso sullo Stradone e prende una via contromano davanti ai carabinieri | denunciato

Ubriaco, senza patente, ha “bruciato” il rosso sullo Stradone e ha percorso contromano un pezzo di via Santa Franca, peccato che dietro avesse i carabinieri che lo hanno quindi bloccato in pochi minuti. Non si è fatto mancare quasi niente il 45enne albanese finito nei guai nella tarda serata del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incendi, dati choc: in Sardegna bruciata un’area grande quanto 5200 campi da calcio I dati di Legambiente: 2025 anno da bollino rosso, in fumo in Italia 94.070 ettari, l'isola tra le regioni più - facebook.com Vai su Facebook

"Brucia" il rosso sullo Stradone e prende una via contromano davanti ai carabinieri: denunciato - Ubriaco, senza patente, ha “bruciato” il rosso sullo Stradone e ha percorso contromano un pezzo di via Santa Franca, peccato che dietro avesse i carabinieri che lo hanno quindi bloccato in pochi minut ... Come scrive ilpiacenza.it