Brucia il rosso sullo Stradone e prende una via contromano davanti ai carabinieri | denunciato

Ilpiacenza.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ubriaco, senza patente, ha “bruciato” il rosso sullo Stradone e ha percorso contromano un pezzo di via Santa Franca, peccato che dietro avesse i carabinieri che lo hanno quindi bloccato in pochi minuti. Non si è fatto mancare quasi niente il 45enne albanese finito nei guai nella tarda serata del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

