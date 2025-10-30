brown is the new black i trucchi stellari per stare al passo con la tendenza di stagione

B rown is the new black. Almeno secondo le star. Il marrone ha ormai conquistato anche la scarpiera di celeb e trendsetter, diventando la tonalità più desiderata per gli stivali della stagione Autunno-Inverno 20252026. Dagli ankle boots color cioccolato ai modelli al ginocchio nelle sfumature del caramello, la varietà di gusti è pressoché infinita. Gonna e stivali, 5 abbinamenti perfetti a cui ispirarsi X Leggi anche › Missione possibile: alla ricerca degli stivali neri perfetti In pelle liscia o in morbido camoscio, texani o da cavallerizza, morbidi con tacco o rigidi e flat. Eppure, davanti a tanta scelta, le star sembrano avere le idee chiarissime su quali siano i cult da avere e su come abbinare gli stivali marroni con stile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

