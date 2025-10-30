Brother lancia le inkjet a serbatoio | Stampa a basso costo ed alti volumi E arrivano anche i raffrescatori ad acqua
Brother, il celebre brand giapponese di stampanti e tecnologia, ha presentato in un evento a Milano tutte le sue principali novità, tra cui spiccano le stampanti inkjet senza cartuccia e i - categoria che non ti aspetti - i raffrescatori d'aria. 🔗 Leggi su Dday.it
