Brother lancia le inkjet a serbatoio | Stampa a basso costo ed alti volumi E arrivano anche i raffrescatori ad acqua

Dday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brother, il celebre brand giapponese di stampanti e tecnologia, ha presentato in un evento a Milano tutte le sue principali novità, tra cui spiccano le stampanti inkjet senza cartuccia e i - categoria che non ti aspetti - i raffrescatori d'aria. 🔗 Leggi su Dday.it

brother lancia le inkjet a serbatoio stampa a basso costo ed alti volumi e arrivano anche i raffrescatori ad acqua

© Dday.it - Brother lancia le inkjet a serbatoio: "Stampa a basso costo ed alti volumi". E arrivano anche i raffrescatori ad acqua

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Brother Lancia Inkjet Serbatoio