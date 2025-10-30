Brividi su Epic Games con due giochi gratis per Halloween
Sei un appassionato di brividi e mistero? Allora preparati, perché l’Epic Games Store ha in serbo un’offerta imperdibile per te. Fino al 6 novembre, puoi assicurarti gratuitamente due pietre miliari dell’horror indie: Five Nights at Freddy’s: Into the Pit e Bendy and the Ink Machine. È l’occasione perfetta per esplorare due franchise di enorme successo senza spendere un centesimo. Affrettati, perché le grandi paure non durano per sempre! 100 giochi Android a 120 FPS. Giochi gratis Epic Games: due horror da non perdere questa settimana. Questa settimana Epic Games alza l’asticella del terrore regalando due titoli che hanno fatto scuola nel mondo horror. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
