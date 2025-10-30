All’ Amex Stadium va in scena una sfida ad alta intensità tra il Brighton, squadra che ama costruire dal basso e occupare l’ultimo terzo con tanti uomini, e il Leeds, più verticale e aggressivo nella riaggressione immediata. Possesso ragionato contro transizioni rapide: il copione tecnico promette una partita “a strappi”, dove i dettagli (pressione sul primo passaggio, coperture preventive e palle inattive) possono spostare l’inerzia. Stato di forma in pillole. Brighton: identità chiara, costruzione paziente, terzini alti e catene laterali molto coinvolte. Quando trova il cambio-lato con i tempi giusti, attacca bene il secondo palo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Brighton vs Leeds: preview, chiavi tattiche, probabili formazioni e pronostico