Brighton-Leeds sabato 01 novembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le cose sembravano mettersi bene per il Brighton ma le sconfitte in trasferta contro Man United e Arsenal ne hanno affievolito un po’ lo slancio benché ovviamente, specie il 2-0 subito all’Emirates, non sia successo nulla di sorprendente. La squadra di Fabian Hürzeler dunque affronta il Leeds avendo solo un punto in più in classifica . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

brighton leeds sabato 01 novembre 2025 ore 16 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Brighton-Leeds (sabato 01 novembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

brighton leeds sabato 01Pronostico Brighton-Leeds: c’è una cosa assicurata - Leeds è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, formazioni, pronostico. Lo riporta ilveggente.it

brighton leeds sabato 01Pronostici Brighton-Leeds 1 novembre 2025 - Analisi, quote, guida tv, scommesse 10° giornata Premier League inglese. Riporta betitaliaweb.it

Cerca Video su questo argomento: Brighton Leeds Sabato 01