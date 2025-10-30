Bretella la freddezza dei sindaci | Nessun dialogo con i territori Rispettare le comunità locali
"Ci saremmo aspettati un dialogo costante, trasparente e responsabile, nel pieno rispetto delle comunità e dei territori che rappresentiamo e tuteliamo". La Bretella Campogalliano-Sassuolo continua a far fibrillare i territori. Dopo il poderoso stop della maggioranza politica a Modena, a prendere posizione sono i sindaci del comprensorio ceramico, interessato direttamente o indirettamente al passaggio della infrastruttura: Matteo Mesini, sindaco di Sassuolo, Elisa Parenti, sindaco di Formigine, Marco Biagini, sindaco di Fiorano, Luigi Zironi, primo cittadino di Maranello. "Seguiamo con crescente attenzione la discussione sulla Bretella Campogalliano-Sassuolo e le segnalazioni provenienti da residenti e associazioni riguardo agli espropri e agli interventi in corso sui territori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
