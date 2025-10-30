‘Bretella’ di Fontebecci al via la rotonda sulla strada fiume arriverà alla fine del 2026

Siena, 30 ottobre 2025 – La bretella di collegamento tra la rotatoria di Fontebecci e la strada fiume, in uno snodo cruciale dell’accesso alla città da nord, sarà inaugurata entro l’anno, ma la risolutiva rotatoria su via Giovanni Paolo II sarà realizzata in una seconda fase, nei piani dell’amministrazione entro il dicembre 2026. Un’opera cruciale realizzata in questa prima fase come compensazione degli oneri di urbanizzazione della nuova Conad, mentre la seconda sarà a cura del Comune con una spesa di circa un milione di euro coperta con i Fondi di coesione sociale. “I lavori – dice l’assessore all’urbanistica Michele Capitani – sono in via di conclusione e presto, finalmente, daremo il via a una nuova viabilità nella zona, che consentirà benefìci per i residenti e per viaggiatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

