Bresciaautostrada 21 in fiamme casello

19.45 Un violento incendio è divampato al casello autostradale di Brescia Sud, lungo l'A21 che collega Torino a Brescia. Le fiamme sarebbero partite da un camion carico di gomme, fermo in prossimità della struttura. Il rogo si è rapidamente esteso,distruggendo gran parte del casello e generando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.Sul posto sono intervenute 4 squadre di Vigili del Fuoco. Non risultano persone coinvolte o ferite. Fiamme messe immediatamente sotto controllo e partite opere di bonifica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it