Brescia incendio a casello autostrada A21 | le operazioni di spegnimento

Le operazioni di spegnimento, da parte dei Vigili del Fuoco, dell’ incendio divampato a partire dalle ore 14 di oggi, giovedì, al casello autostradale di Brescia Sud sull’ autostrada A21. Le fiamme sono partite da un furgone carico di gomme. Non risultano persone coinvolte o ferite. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Brescia, incendio a casello autostrada A21: le operazioni di spegnimento

