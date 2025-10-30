Brescia in fiamme un casello sull’autostrada A21

Lapresse.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio è divampato intorno alle 14 all’altezza del casello autostradale di Brescia Sud sullautostrada A21. Le fiamme sono partite da un furgone carico di gomme e si sono propagate all’intero casello autostradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. Non risultano persone coinvolte o ferite. Le fiamme sono sotto controllo e sono in corso le operazioni di spegnimento e di bonifica.  #Brescia, dalle 14 di #oggi 4 squadre di #vigilidelfuoco al lavoro sulla A21, all’uscita Brescia Sud, per un #incendio partito da un furgone carico di gomme e propagatosi all’intero casello autostradale: nessuna persona coinvolta, fiamme sotto controllo, operazioni in corso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

brescia in fiamme un casello sull8217autostrada a21

© Lapresse.it - Brescia, in fiamme un casello sull’autostrada A21

Leggi anche questi approfondimenti

brescia fiamme casello sull8217autostradaIncendio al casello di Brescia Sud, fumo e fiamme sulla A21: chiusa l’autostrada - Un mezzo pesante con un carico di gomma ha preso fuoco mentre stava uscendo, rimanendo bloccato sotto la tettoia: l’incendio ha quindi intaccato l’intera struttura. Secondo msn.com

brescia fiamme casello sull8217autostradaIncendio sull'autostrada, in fiamme un casello dell'A21. Il rogo è partito da un furgone carico di gomme VIDEO - Incendio sull'autostrada A21: in fiamme, questo pomeriggio, un casello autostradale all’uscita Brescia Sud. Si legge su msn.com

brescia fiamme casello sull8217autostradaVa a fuoco il casello Brescia Sud sull’A21: struttura distrutta dalle fiamme, bloccati gli ingressi all’autostrada - Brescia è stato distrutto da un incendio scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 ottobre ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Brescia Fiamme Casello Sull8217autostrada