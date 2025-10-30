Brescia in fiamme un casello sull’autostrada A21

Un incendio è divampato intorno alle 14 all’altezza del casello autostradale di Brescia Sud sull’autostrada A21. Le fiamme sono partite da un furgone carico di gomme e si sono propagate all’intero casello autostradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. Non risultano persone coinvolte o ferite. Le fiamme sono sotto controllo e sono in corso le operazioni di spegnimento e di bonifica. #Brescia, dalle 14 di #oggi 4 squadre di #vigilidelfuoco al lavoro sulla A21, all’uscita Brescia Sud, per un #incendio partito da un furgone carico di gomme e propagatosi all’intero casello autostradale: nessuna persona coinvolta, fiamme sotto controllo, operazioni in corso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

