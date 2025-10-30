Brasile a 9 anni uccide la madre con una coltellata | La donna prima di morire | Abbracciami per l' ultima volta

Inutili i soccorsi portati dal figlio maggiore e dai vicini della 37enne Caline Arruda Dos Santos di San Paolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Brasile, a 9 anni uccide la madre con una coltellata | La donna prima di morire: "Abbracciami per l'ultima volta"

Bimbo di 9 anni uccide la mamma dopo una lite, le ultime parole della donna: “Dammi un ultimo abbraccio” - A San Paolo, in Brasile, una lite tra madre e figlio di nove anni è finita in tragedia: il bambino ha accoltellato la donna dopo che lei gli aveva chiesto ... Secondo fanpage.it

