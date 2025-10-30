Brasile a 9 anni uccide la madre con una coltellata | La donna prima di morire | Abbracciami per l' ultima volta

Tgcom24.mediaset.it | 30 ott 2025

Inutili i soccorsi portati dal figlio maggiore e dai vicini della 37enne Caline Arruda Dos Santos di San Paolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

brasile a 9 anni uccide la madre con una coltellata la donna prima di morire abbracciami per l ultima volta

© Tgcom24.mediaset.it - Brasile, a 9 anni uccide la madre con una coltellata | La donna prima di morire: "Abbracciami per l'ultima volta"

