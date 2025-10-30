Brando muore ma diventa leggenda con una statua e un vaffanculo al vigliacco
Arezzo, zona Agazzi —Stava lì tranquillo, tra un miagolio e una ciotolina, quando arriva ‘sto disgraziato con la mira da Rambo e il cervello da tordo: colpo secco e via, addio Brando! Un micione randagio, buono come il pane e col vizio di fidarsi dell’uomo (errore tragico, oggi), s’è preso una pallottola nel pancino. Il veterinario, il dottor Stocchi, l’ha operato d’urgenza, gli ha tolto il proiettile e sistemato il diaframma — ma Brando, poveraccio, non ce l’ha fatta. L’associazione Casa Mauu, invece di limitarsi alle lacrime, ha deciso: denuncia, indagini e anche una statua per il micio martire. 🔗 Leggi su Lortica.it
