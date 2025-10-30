Brambilla Juve solo complimenti per il tecnico della Next Gen | ha riportato tranquillità e ritrovato la vittoria Un bel biglietto da visita per il futuro…

di Nicolò Corradino Brambilla Juve, solo complimenti per il tecnico della Next Gen: l’analisi della serata speciale vissuta dal mister. Un solo allenamento, una panchina che scotta più che mai e una missione quasi impossibile: scacciare la crisi. Massimo Brambilla ha compiuto un piccolo capolavoro che, comunque vada il resto della stagione, lascerà traccia nella storia recente della Juventus. Nella sua prima (e forse unica) partita alla guida della prima squadra, il tecnico della Juventus Next Gen ha guidato il gruppo alla vittoria per 3-1 contro l’Udinese, stroncando una pericolosa deriva che vedeva i bianconeri senza successi da otto partite consecutive (e reduci da tre sconfitte di fila). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Brambilla Juve, solo complimenti per il tecnico della Next Gen: ha riportato tranquillità e ritrovato la vittoria. Un bel biglietto da visita per il futuro…

