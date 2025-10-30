Brambati sicuro | La Juve è una grandissima occasione per Spalletti dopo la Nazionale Se la società gli ha dato un obiettivo… L’analisi

Brambati analizza l’arrivo di Spalletti, un’occasione per il tecnico. Critiche alla società per gli errori passati (Motta, Tudor) e alla gestione Elkann. L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus  continua a far discutere. L’ex CT della  Nazionale  è chiamato a una vera impresa: risollevare le sorti della  Vecchia Signora  prendendo la squadra in corsa, dopo un avvio di stagione travagliato. Sull’argomento è intervenuto duramente l’ex calciatore e noto procuratore  Massimo Brambati, che ai microfoni di  TMW Radio  ha analizzato senza filtri la situazione bianconera. Secondo  Brambati, l’ingaggio di  Spalletti  è una mossa dettata dalla necessità, ma che espone il tecnico a grandi rischi, criticando aspramente le scelte passate della dirigenza e la gestione generale di  Elkann. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

