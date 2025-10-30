Braga contro Salvini | Invece di pensare all' inutile Ponte sullo Stretto si occupi della variante della Tremezzina
“E’ da ieri che il ministro Salvini è impegnato ad attaccare in modo inaccettabile la Corte dei Conti per i rilievi di legittimità contabile sollevati su quell’opera inutile e dannosa che è il Ponte sullo Stretto”.Lo dichiara in una nota la presidente del Gruppo Pd alla Camera, la comasca Chiara. 🔗 Leggi su Quicomo.it
