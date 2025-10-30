Divieto di dimora nel Comune di Comiso e divieto di avvicinamento alla figlia minorenne, emessi dal gip di Ragusa nei confronti di una donna di 34 anni, di nazionalità colombiana, indagata per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il personale della Squadra mobile ha avviato le indagini sulla scorta della denuncia di un’insegnante che aveva notato nella propria alunna un insolito stato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Botte e insulti alla figlioletta a Comiso, mamma allontanata