Botte e insulti alla figlioletta a Comiso mamma allontanata

Feedpress.me | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Divieto di dimora nel Comune di Comiso e divieto di avvicinamento alla figlia minorenne, emessi dal gip di Ragusa nei confronti di una donna di 34 anni, di nazionalità colombiana, indagata per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il personale della Squadra mobile ha avviato le indagini sulla scorta della denuncia di un’insegnante che aveva notato nella propria alunna un insolito stato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

botte e insulti alla figlioletta a comiso mamma allontanata

© Feedpress.me - Botte e insulti alla figlioletta a Comiso, mamma allontanata

Argomenti simili trattati di recente

botte insulti figlioletta comisoBotte e insulti alla figlioletta a Comiso, mamma allontanata - Divieto di dimora nel Comune di Comiso e divieto di avvicinamento alla figlia minorenne , emessi dal gip di Ragusa nei confronti di una donna di 34 anni, di ... Riporta gazzettadelsud.it

Comiso, botte alla figlia: il gip le vieta di avvicinarla - RAGUSA – La polizia di Ragusa ha notificato il divieto di dimora nel comune di Comiso e il divieto di avvicinamento alla figlia minorenne a una donna di 34 anni, di nazionalità colombiana, indagata pe ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Botte Insulti Figlioletta Comiso