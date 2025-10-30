Botte da orbi fuori da un locale denunciati in sei | uno è minorenne
Una violenta rissa notturna scoppiata all’esterno di un locale di Umbertide ha portato alla denuncia di sei giovani, di cui un minorenne. I fatti risalgono allo scorso settembre: le indagini dei carabinieri hanno fatto luce sull’episodio riuscendo a identificare i ragazzi coinvolti, di età. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
