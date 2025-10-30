Borse di studio per studenti e diplomati delle scuole baresi | pubblicato il concorso del Comune

65 borse di studio, ciascuna del valore di 259 euro, da assegnare per l’anno scolastico 20242025 ad altrettanti studenti che hanno frequentato scuole secondarie di 2° grado statali o paritarie della città. L'avviso per il concorso è in pubblicazione sul sito del Comune di Bari.L’assegnazione, è. 🔗 Leggi su Baritoday.it