Borini, con un passato in club come Chelsea, Liverpool e Milan, ha scelto il Salford attirato dallo sviluppo del club sotto i co-proprietari Gary Neville e David Beckham. Pur avendo ricevuto un’offerta dall’Australia, ha deciso di rimanere in Inghilterra per motivi familiari. Borini giocherà in quarta divisione inglese. Scrive il Guardian: “L’ex nazionale italiano ha una mentalità da uomo d’affari e sa riconoscere un buon affare. Tuttavia, unirsi al Salford non è stato certo una questione di soldi. Dopo la partenza dalla Sampdoria, dove aveva vissuto una stagione difficile dopo essere stato emarginato, Borini voleva giocare per amore del calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Borini scende in quarta divisione inglese: «Non conta la lega, voglio solo giocare a calcio» (Guardian)