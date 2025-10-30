Borini scende in quarta divisione inglese | Non conta la lega voglio solo giocare a calcio Guardian

Ilnapolista.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Borini, con un passato in club come Chelsea, Liverpool e Milan, ha scelto il Salford attirato dallo sviluppo del club sotto i co-proprietari Gary Neville e David Beckham. Pur avendo ricevuto un’offerta dall’Australia, ha deciso di rimanere in Inghilterra per motivi familiari. Borini giocherà in quarta divisione inglese. Scrive il Guardian: “L’ex nazionale italiano ha una mentalità da uomo d’affari e sa riconoscere un buon affare. Tuttavia, unirsi al Salford non è stato certo una questione di soldi. Dopo la partenza dalla Sampdoria, dove aveva vissuto una stagione difficile dopo essere stato emarginato, Borini voleva giocare per amore del calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

borini scende in quarta divisione inglese non conta la lega voglio solo giocare a calcio guardian

© Ilnapolista.it - Borini scende in quarta divisione inglese: «Non conta la lega, voglio solo giocare a calcio» (Guardian)

Leggi anche questi approfondimenti

borini scende quarta divisioneBorini scende in quarta divisione inglese: «Non conta la lega, voglio solo giocare a calcio» (Guardian) - Fabio Borini torna in Inghilterra con il Salford City: passione, famiglia e voglia di giocare ancora a calcio. Scrive ilnapolista.it

borini scende quarta divisioneBorini riparte dall’Inghilterra: ufficiale il trasferimento al Salford City - Fabio Borini torna in campo: l'ex Roma e Liverpool riparte dal Salford. Riporta gianlucadimarzio.com

borini scende quarta divisioneUfficiale: Borini al Salford, club di proprietà dei grandi ex calciatori del Manchester United - Si tratta di un club inglese di quarta divisione, di proprietà dell'imprenditore di Singapore, Peter Lim (50%) insieme ad alcuni grandi ex calciatori del Manchester United come David Beckham (10%), ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Borini Scende Quarta Divisione