Bordilli espulsa dall' Aula Rossa la maggioranza difende Villa | Ha rispettato le regole
Non si placano le polemiche dopo l'espulsione della capogruppo della Lega Paola Bordilli dall'aula del consiglio comunale, nel tardo pomeriggio di martedì.Il presidente del consiglio Claudio Villa, quota Pd, dopo una discussione infuocata, ha fatto intervenire la polizia locale per allontanare la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bagarre in Consiglio Comunale a Genova: espulsa la consigliera Bordilli ligurianotizie.it/bagarre-in-con… via @LiguriaNotizie - X Vai su X
Solidarietà e pieno sostegno all’amica e collega Paola Bordilli, capogruppo della Lega a Genova, espulsa con la forza dal Consiglio Comunale solo per aver chiesto cinque minuti di sospensione della seduta. Un episodio gravissimo che svela l’ipocrisia della - facebook.com Vai su Facebook
Bordilli espulsa dall'Aula Rossa, la maggioranza difende Villa: "Ha rispettato le regole" - Per il centrosinistra "parte della destra continua a trasformare il confronto politico in scontro personale. Lo riporta genovatoday.it
Consiglio a Tursi, Bordilli (Lega) espulsa e fatta uscire da polizia locale - La minoranza ha chiesto le dimissioni del presidente del consiglio comunale Claudio Villa per la gestione dei lavori in aula ... Come scrive rainews.it
Caos in consiglio comunale: espulsa la consigliera Paola Bordilli - Ancora bagarre in consiglio comunale a Genova, dove questo pomeriggio la capogruppo della Lega Paola Bordilli è stata espulsa dal presidente del consiglio Claudio Villa che ha fatto intervenire la ... genovatoday.it scrive