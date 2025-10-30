Bordilli espulsa dall' Aula Rossa la maggioranza difende Villa | Ha rispettato le regole

Genovatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si placano le polemiche dopo l'espulsione della capogruppo della Lega Paola Bordilli dall'aula del consiglio comunale, nel tardo pomeriggio di martedì.Il presidente del consiglio Claudio Villa, quota Pd, dopo una discussione infuocata, ha fatto intervenire la polizia locale per allontanare la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

