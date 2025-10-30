Boom per Silvia Toffanin ascolti tv altissimi e inaspettati per This is me | ecco quanto ha fatto ieri sera

Chiusura col botto per This Is Me, lo show firmato e condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. A una settimana dall’episodio dedicato a Lorella Cuccarini, la conduttrice di Verissimo è tornata in prima serata per l’ultimo appuntamento della trilogia, regalando al pubblico una serata ricca di musica, emozione e grandi ospiti. Sul palco si sono alternati protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport, da Alessandro Del Piero a Federica Pellegrini, passando per Fiorella Mannoia, Al Bano, Il Volo, Gigi Buffon, Loredana Bertè e Fabio Cannavaro. A rendere il tutto ancora più divertente ci hanno pensato Francesco Cicchella, Gerry Scotti, Samira Lui e Vincenzo De Lucia, quest’ultimo, come sempre, irresistibile nell’imitare la stessa Toffanin. 🔗 Leggi su Donnapop.it

