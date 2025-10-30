Bonus mamme lavoratrici 2025 | al via le domande per il contributo fino a 480 euro

Al via le domande per il Bonus mamme lavoratrici 2025. L’Inps ha aperto la finestra di 40 giorni per presentare la richiesta per l’agevolazione economica pensata per sostenere le donne con figli e redditi medio-bassi. C’è tempo fino al 9 dicembre 2025. Il contributo vale 40 euro al mese, per un totale massimo di 480 euro all’anno, ed è totalmente esentasse. Dal 2026, come previsto nella bozza della Manovra economica, la cifra salirà a 60 euro mensili, pari a 720 euro l’anno. Chi ha diritto al bonus mamme lavoratrici 2025. Il bonus è riservato alle madri con almeno due figli e un rapporto di lavoro attivo, ma con condizioni precise. 🔗 Leggi su Panorama.it

