Bonus mamme 2025 per migliaia di donne toscane | a chi spetta quanto vale e come fare domanda
Firenze, 30 ottobre 2025 – Sono oltre 760mila le lavoratrici dipendenti e autonome in Toscana, di cui 197mila dipendenti part time. Quasi 373mila le famiglie beneficiarie dell’assegno unico per i figli. Stanno in queste cifre dell’Inps le donne lavoratrici che hanno diritto al nuovo bonus mamme 2025. Con la circolare 139 del 28 ottobre 2025 l’Inps ha illustrato le regole per accedere a questo aiuto economico, pensato per sostenere le lavoratrici con figli, in attesa del ritorno, dal 2026, dell’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio. Chi ha diritto al bonus: ecco come funziona. MILANO 1605204 - PALAZZO MEZZANOTTE PIAZZA AFFARI - CONVEGNO PREVIDENZA E LAVORO UN MIGLIORE VIVERE SOCIALE LE PENSIONI FUTURE JOB ACT E GARANZIA INPS - SPORTELLO PENSIONATI PRECARI - FOTO MARMORINONEWPRESS Il bonus interessa le lavoratrici dipendenti, sia pubbliche che private, escluso il lavoro domestico, e le professioniste iscritte alle casse di previdenza autonome. 🔗 Leggi su Lanazione.it
