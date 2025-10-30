Bonus Biblioteche rinnovato anche per 2025 Terzi | I Comuni scelgano le librerie di vicinato
Fino al 31 ottobre le biblioteche pubbliche potranno richiedere il contributo per l’acquisto di libri, come previsto dal decreto ministeriale 272 del 5 agosto 2025, “Disposizioni attuative della misura di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante ‘Misure urgenti in materia di cultura’ convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16” (Piano Olivetti). È di circa 55 milioni di euro lo stanziamento previsto a livello nazionale e si stima che saranno più di 2 milioni di euro i contributi che raggiungeranno le biblioteche della nostra provincia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
