Bonelli a Fanpage | Il Ponte sullo Stretto è una truffa di Salvini e Meloni progetto va rifatto da capo

Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, ha risposto alle domande di Fanpage.it sul Ponte sullo Stretto e sulla decisione della Corte dei Conti che ha bloccato il progetto. Una "truffa ai danni dello Stato", per Bonelli, quella portata avanti dal governo Meloni: il progetto avrebbe dovuto essere rifatto da capo fin dall'inizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Il deputato di Avs Angelo Bonelli, in un’intervista a Fanpage.it, attacca il governo per le accuse lanciate contro gli attivisti della Global Flotilla, che si trovano ora in detenzione in Israele: “È inammissibile che i cittadini italiani siano stati rapiti e sequestrati in acq - facebook.com Vai su Facebook

Bonelli a Fanpage: “Il Ponte sullo Stretto è una truffa di Salvini e Meloni, progetto va rifatto da capo” - it sul Ponte sullo Stretto e sulla decisione della Corte dei Conti che ha bloccato il progetto. Secondo fanpage.it

Ponte Stretto, Bonelli (Avs): È una truffa di Stato, progetto vecchio di 28 anni – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "Dopo il mancato visto di legittimità sul Ponte sullo Stretto da parte della Corte dei Conti siamo oggi nella condizione di fornirvi alcuni documenti che evidenzi ... Si legge su msn.com

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Risponderemo a Corte dei Conti, il progetto va avanti” - Il governo ha detto che nonostante la delibera negativa della Corte dei Conti il Ponte sullo Stretto sarà realizzato comunque ... Secondo fanpage.it