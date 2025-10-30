Bomba Tg1 su Garlasco indagato il padre di Sempio | Corruzione

Ennesimo colpo di scena nel caso di Garlasco. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea Sempio indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia per il reato di corruzione. A dare l'anticipazione clamorosa è il Tg1 che l'ha comunicata sui suoi social. In base all'ipotesi accusatoria degli inquirenti sarebbe stato il padre di Sempio a versare 20-30.000 euro, stando al famoso pizzino trovato a casa Sempio, all'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per archiviare la posizione del figlio Andrea nella precedente inchiesta. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bomba Tg1 su Garlasco, indagato il padre di Sempio: "Corruzione"

