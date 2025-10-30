Bomba carta contro il portone di un palazzo popolare a Ostia | è dove vivono i genitori del 19enne ucciso
Questa notte alle 2 una bomba carta è stata fatta esplodere nell'androne di un palazzo a Ostia. Nell'edificio vivono anche i genitori di Simone Schiavello, il ragazzo morto dopo essere stato accoltellato il 15 ottobre scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La bomba gemella e l’estate esplosiva a Ostia: la “firma” dalle analisi dei Ris. Una bomba carta. Un ordigno identico, nota chi indaga, a quello che la notte del 25 giugno aveva devastato l’ingresso della palestra del pugile Di Napoli. @vinzbis - X Vai su X
