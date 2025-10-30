Bomba carta contro il portone di un palazzo popolare a Ostia | è dove vivono i genitori del 19enne ucciso

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte alle 2 una bomba carta è stata fatta esplodere nell'androne di un palazzo a Ostia. Nell'edificio vivono anche i genitori di Simone Schiavello, il ragazzo morto dopo essere stato accoltellato il 15 ottobre scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

