Bologna-Torino pagelle | Casadei ' tuttocampista' da 7 Dallinga flop | 5

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Promossa anche la difesa granata, mentre quello di Che Adams è un errore che pesa. Lykogiannis il migliore tra i rossoblù. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bologna torino pagelle casadei tuttocampista da 7 dallinga flop 5

© Gazzetta.it - Bologna-Torino, pagelle: Casadei 'tuttocampista' da 7. Dallinga flop: 5

Scopri altri approfondimenti

bologna torino pagelle casadeiLe pagelle di Bologna-Torino: Casadei stoico, Paleari provvidenziale - Il Torino si assicura un punto prezioso su un campo complicato come quello del Bologna. Si legge su toro.it

bologna torino pagelle casadeiBologna-Torino 0-0, le pagelle: Zortea e Bernardeschi ci provano, difesa granata solida - Quasi mai chiamato in causa nel primo tempo, nella ripresa il Torino prova a rendersi più. Secondo tuttomercatoweb.com

bologna torino pagelle casadeiBologna-Torino 0-0, le pagelle di CM: Orsolini spento, Simeone ci prova - Se la cava, ma a inizio ripresa Baroni evita guai (dal 12’ st Ismajli 6 Spende un giallo, ma anche lui tiene bene là ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bologna Torino Pagelle Casadei