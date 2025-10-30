Bologna-Torino 0-0 Finale senza emozioni | pari a reti bianche al Dall' Ara
Bologna, 29 ottobre 2025 – Finisce senza reti la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Torino. Uno 0-0 in cui a vincere è la noia: poche occasioni da gol, risultato giusto. Gara bloccata. Niccolini sceglie Dallinga e non Castro in attacco, riposa Orsolini: al suo posto Bernardeschi. Nel Torino rifiatano Asllani e Vlasic: dentro Gineitis e Ngonge. Fase iniziale di studio, bisogna aspettare il 23' per vedere il primo tiro in porta: Vitik sbaglia il rinvio, ne approfitta Adams che si sistema la palla sul mancino e calcia colpendo la traversa. Reazione immediata del Bologna: sassata dalla distanza di Lykogiannis, vola Paleari a deviare in corner. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Serie A, Inter-Fiorentina 3-0: nerazzurri in zona Champions, Bologna-Torino 0-0 e Genoa-Cremonese 0-2 Alle 18.30: Roma-Parma 2-1 Como-Hellas Verona 3-1 e Juventus-Udinese 3-1. Ieri Lecce-Napoli 0-1. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.r Vai su Facebook
Stasera si intrecciano le storie di due città unite da oltre 50 chilometri di portici. Torino, una delle aree pedonali più estese d’Europa, dove pietra e marmo raccontano la trasformazione della capitale sabauda. Bologna, con i suoi portici infiniti, sempre vivi e stor - X Vai su X
Bologna – Torino 0-0 cronaca e highlights: Paleari ancora protagonista! – VIDEO - 0 cronaca e highlights: finisce senza reti fra rossoblu e granata che si dividono la posta. Segnala generationsport.it
Bologna-Torino finisce 0-0: Adams prende la traversa, Paleari al top - Al Dall’Ara match intenso e con tante occasioni, ma senza gol. corrieredellosport.it scrive
Bologna-Torino 0-0, le pagelle: Zortea e Bernardeschi ci provano, difesa granata solida - Quasi mai chiamato in causa nel primo tempo, nella ripresa il Torino prova a rendersi più. Riporta tuttomercatoweb.com