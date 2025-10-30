Bologna-Torino 0-0 Finale senza emozioni | pari a reti bianche al Dall' Ara

Bologna, 29 ottobre 2025 – Finisce senza reti la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Torino. Uno 0-0 in cui a vincere è la noia: poche occasioni da gol, risultato giusto. Gara bloccata. Niccolini sceglie Dallinga e non Castro in attacco, riposa Orsolini: al suo posto Bernardeschi. Nel Torino rifiatano Asllani e Vlasic: dentro Gineitis e Ngonge. Fase iniziale di studio, bisogna aspettare il 23' per vedere il primo tiro in porta: Vitik sbaglia il rinvio, ne approfitta Adams che si sistema la palla sul mancino e calcia colpendo la traversa. Reazione immediata del Bologna: sassata dalla distanza di Lykogiannis, vola Paleari a deviare in corner. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

