Bologna-Napoli possibile stop ai tifosi campani | decisione attesa
La sfida tra Bologna e Napoli, in programma domenica 9 novembre alle ore 15, sarà l’ultima prima . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche questi approfondimenti
Vuoi vivere le emozioni della #supercoppa italiana a #Riyad e fare qualche giorno di vacanza ? Ecco 2 soluzioni di pacchetti comprensivi dei biglietti per #semifinale e #finale #dibiviaggi #vasto #inter #milan #Bologna #Napoli #saudiarabia @glamourtourope - facebook.com Vai su Facebook
Le parole di coach Dusko Ivanovic nel post-partita di Virtus Bologna-Napoli ? - X Vai su X
Bologna-Napoli, possibile stop ai tifosi campani: decisione attesa - Napoli, possibile stop ai tifosi campani: decisione attesa La sfida tra Bologna e Napoli, in programma domenica 9 novembre alle ore 15, sarà ... Scrive forzazzurri.net
Napoli, tegola De Bruyne: ecco l’esito degli esami, possibile stop lunghissimo - Kevin De Bruyne si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di alto grado alla coscia sinistra. Lo riporta mondonapoli.it
KISS KISS - Napoli, infortunio De Bruyne, possibile stop di 3 mesi, rientro nel 2026 - Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, lo stop di Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli infortunatosi nella gara contro l'inter, dovrebbe essere di almeno tre mesi, con un rientro pre ... Secondo napolimagazine.com